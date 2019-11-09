15 человек задержаны в Греции по подозрению в антитеррористической деятельности. Как сообщают местные СМИ, антитеррористическая служба страны арестовала двух из 15 задержанных, еще одному фигуранту выписан орден на арест.

Известно, что спецоперация состоялась в столичной области Аттика. В ходе обысков сотрудники службы конфисковали детонаторы, гранаты, автоматы и пистолеты, а также взрывчатку. Арестованным предъявили обвинение в совершении терактов, хранении взрывчатых веществ и нарушении закона об оружии. Кроме того, в ходе обысков нашли фальшивые документы и паспорта, которые использовались предполагаемыми террористами при совершении преступлений.

Антитеррористическая служба Греции также установила, что арестованные причастны к ограблению магазина электронных игр в ночь на 21 октября. Принадлежат ли задержанные к какой-либо из террористических группировок, не сообщается.