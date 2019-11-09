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15:58   9 Ноября 2019
Россия

Около трех тысяч подъездов капитально отремонтировали в Москве

Около трех тысяч подъездов капитально отремонтировали в Москве

Капитальный ремонт подъездов стал 15-м видом работ, который выполняется в рамках региональной программы капремонта в столице. Околотрех тысяч подъездов капитально отремонтировали в Москве с начала 2019 года. Об этом сообщил представитель пресс-службы комплекса городского хозяйства и благоустройства столицы.

«Капитальный ремонт подъездов по единому стандарту завершили почти в тысяче домов», — добавили в департаменте.

Жители получили не только обновленные инженерные системы, фасад, кровлю, но и отремонтированный в соответствии со всеми современными стандартами и технологиями подъезд. До включения капитального ремонта подъездов в региональную программу капитального ремонта в 2018 году, подъезды ремонтировали силами управляющих компаний.

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #подъезд #ремонт

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