Около трех тысяч подъездов капитально отремонтировали в Москве

Капитальный ремонт подъездов стал 15-м видом работ, который выполняется в рамках региональной программы капремонта в столице. Околотрех тысяч подъездов капитально отремонтировали в Москве с начала 2019 года. Об этом сообщил представитель пресс-службы комплекса городского хозяйства и благоустройства столицы.

«Капитальный ремонт подъездов по единому стандарту завершили почти в тысяче домов», — добавили в департаменте. Жители получили не только обновленные инженерные системы, фасад, кровлю, но и отремонтированный в соответствии со всеми современными стандартами и технологиями подъезд. До включения капитального ремонта подъездов в региональную программу капитального ремонта в 2018 году, подъезды ремонтировали силами управляющих компаний. Публичные слушания по кварталам реновации стартовали еще в трех районах столицы. Новые проекты планировки территорий по программе реновации сегодня вынесены на публичные слушания в районах Можайский, Лосиноостровский и поселке Шишкин Лес".https://t.co/mO0dLRBYyC pic.twitter.com/Dx5XioJo5l — Департамент градостроительной политики Москвы (@DgpMos) 8 ноября 2019 г.