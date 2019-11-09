Посол Ирана пригрозил выходом страны из ДНЯО

Иран, который после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки сокращает обязательства в рамках соглашения, может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такое заявление сделал посол Лондоне Хамид Баидинежад в субботу, 9 ноября.

«Если меры по сокращению обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) закончатся, возможно, как этого многие хотят, Иран будет нацелен на выход из ДНЯО»,— заявил дипломат.

Ранее в Тегеране уже звучали заявления о возможном выходе из ДНЯО.

США в мае минувшего года вышли из ядерной сделки и возобновили санкции против Ирана. Президент Ирана Хасан Роухани 8 мая 2019 года, в годовщину выхода из СВПД, заявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по ядерной сделке. Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.

Ранее Иран не исключил отказ от модернизации тяжеловодородного реактора в Араке.