Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Около трех тысяч подъездов капитально отремонтировали в Москве

Около трех тысяч подъездов капитально отремонтировали в Москве

Форум «Свободная Россия» собрал в Вильнюсе оппозиционных фриков и беглых арестантов

Форум «Свободная Россия» собрал в Вильнюсе оппозиционных фриков и беглых арестантов
Указ о неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства подписал Зеленский

Указ о неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства подписал Зеленский

 Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
15 человек задержаны в Греции по подозрению в антитеррористической деятельности

15 человек задержаны в Греции по подозрению в антитеррористической деятельности

 Посол Ирана пригрозил выходом страны из ДНЯО

Посол Ирана пригрозил выходом страны из ДНЯО
Около трех тысяч подъездов капитально отремонтировали в Москве

Около трех тысяч подъездов капитально отремонтировали в Москве

Форум «Свободная Россия» собрал в Вильнюсе оппозиционных фриков и беглых арестантов

Форум «Свободная Россия» собрал в Вильнюсе оппозиционных фриков и беглых арестантов
Указ о неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства подписал Зеленский

Указ о неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства подписал Зеленский

 Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском
15 человек задержаны в Греции по подозрению в антитеррористической деятельности

15 человек задержаны в Греции по подозрению в антитеррористической деятельности

 Посол Ирана пригрозил выходом страны из ДНЯО

Посол Ирана пригрозил выходом страны из ДНЯО
15:51   9 Ноября 2019
Весь мир

Посол Ирана пригрозил выходом страны из ДНЯО

Посол Ирана пригрозил выходом страны из ДНЯО

Иран, который после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки сокращает обязательства в рамках соглашения, может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такое заявление сделал посол Лондоне Хамид Баидинежад в субботу, 9 ноября.

«Если меры по сокращению обязательств в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) закончатся, возможно, как этого многие хотят, Иран будет нацелен на выход из ДНЯО»,— заявил дипломат.

Ранее в Тегеране уже звучали заявления о возможном выходе из ДНЯО.

США в мае минувшего года вышли из ядерной сделки и возобновили санкции против Ирана. Президент Ирана Хасан Роухани 8 мая 2019 года, в годовщину выхода из СВПД, заявил о приостановке выполнения некоторых обязательств по ядерной сделке.  Европейские участники сделки стремятся сохранить ее.

Ранее Иран не исключил отказ от модернизации тяжеловодородного реактора в Араке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#иран #договор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...