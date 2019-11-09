МИД Турции назвал заявления США о нефти в Сирии нарушением международного права

США нарушает международное право заявлениями о нефтяных месторождениях в Сирии. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, заявления Вашингтона противоречат нормам международного права.

Армия Турции начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на севере Сирии против террористов и курдских вооруженных бандформирований, которые захватили чужую территорию и установили там свои правила. Анкара намерена вывести курдских радикалов с территории 30-километровой буферной зоны безопасности на границе Сирии и Турции.

США заявили о выводе американских войск в Сирии, но затем часть армии осталась на севере страны под предлогом якобы контролировать нефтяные месторождения и защищать их от террористов. Фактически же курдские радикалы воруют сирийскую нефть, США помогают с ее контрабандой вместе с террористами ИГ* (запрещено РФ), а полученные деньги делятся на всех участников преступной схемы.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.