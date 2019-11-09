Форум «Свободная Россия» собрал в Вильнюсе оппозиционных фриков и беглых арестантов

В Вильнюсе вновь соберется форум «Свободная Россия», председателем которого стал шахматист и правозащитник Гарри Каспаров. О том, как страшно жить в России и как страшно миру, пока Россия существует, расскажут бывшие политики и медиамагнаты, ставшие эмигрантами, украинский террорист, считающий себя режиссером и несколько истеричных блогеров, считающих себя юристами и журналистами.

Рабочая программа форума почти дублирует предыдущую – дискутировать будут о возрождении репрессивного аппарата в России, преступлениях режима и перспективах международного трибунала для фигурантов, в качестве культурного досуга заявлена выставка с многообещающим названием «Гаага ждет!».

Подборку спикеров тоже суперзвездной не назвать – Навальный и Соболь не приедут, семейство Гудковых тоже не пригласили, даже главный скандалист петербургского ЗакС Максим Резник останется дома. Зато приедут подзабытая уже гражданская активистка из Pussy Riot Мария Алехина и потрепанная боями за наследство московская светская львица Божена Рынска. Но есть среди этой пестрой тусовки и довольно интересные персонажи.

Режиссер со взрывчаткой

Центральный гость мероприятия – Олег Сенцов, осужденный в России за попытку террористического акта в Крыму и выданный впоследствии обратно на Украину. Впрочем, для «Свободной России» Сенцов – бывший узник совести и режиссер, пусть даже фильм его мало, кто досмотрел и оценил.

Теперь у него точно появятся деньги на творческие опыты – все-таки медийная знаменитость и лидер антироссийских мнений, вот даже позирует с главой литовского МИД Линасом Линкявичюсом. На Украине всякое бывает - нельзя исключить, что займется политикой, как летчица Надежда Савченко. Если комик Владимир Зеленский, ставший президентом, стерпит такую конкуренцию за внимание почтенной публики.

Профессиональные украинцы

Экс-москвич, ставший после майдана украинцем больше самого Степана Бандеры, неубиваемый «Яндекс-кошелек», как его прозвали в русском интернете - Аркадий Бабченко, скорее всего, также будет на форуме в Вильнюсе – он там постоянный гость. Когда-то военный журналист, сейчас известен как популярный блогер, клеймящий ужасы российской агрессии по отношению к Киеву.

Впрочем, формально, украинцем он быть перестал – сделал ставку не на того президента во время предвыборной кампании и остался без дохода, после победы на выборах Владимира Зеленского. Уехал в Израиль, налаживает новую жизнь, продолжая фриковать в фейсбуке и веселить российских патриотов своими истеричными постами.

Обычно не пропускает форум и еще один экс-россиянин, нашедший себя как профессиональный украинец - Айдер Муждабаев. Когда-то был замом главного редактора «МК», теперь замещает гендиректора первого крымскотатарского телеканала ATR и ведет программу «Крымский вопрос». Но известен больше как блогер-русофоб, по примеру своего хорошего друга Бабченко, с которым они вместе на фото.

Бывший министр и контрабандист

Бывший вице-премьер РФ и глава Госимущества Альфред Кох, уже не первый раз приезжает в Литву. Как политик он уже давно никому неинтересен, но напомним самый знаменитый его «прогноз» о будущем страны от 1998 года, с расчетом на 15 лет:

«Сырьевой придаток. Безусловная эмиграция всех людей, которые могут думать, но не умеют работать (в смысле - копать), которые только изобретать умеют. Далее - развал, превращение в десяток маленьких государств».

С тех пор он не сказал ничего принципиально нового, живет в Германии, сосредоточен на бизнесе. Однако всегда рад выйти в свет. В Россию не приезжает – там на него с 2014 года открыто уголовное дело о контрабанде картины советского классика Исаака Бродского, которую он пытался вывезти домой в Германию, задекларировав как копию по цене 18 тысяч рублей.

Правозащитник за педофилов

Не обошли организаторы вниманием и в недавнем прошлом главу ликвидированного фонда «За права человека» Льва Пономарева. Отказавшийся признать свою организацию иноагентом, правозащитник будет рассказывать, как пострадал за свободу слова, ну и о новых политических репрессиях, конечно.

Кстати, последний, за кого Пономарев горячо вступался, был либертарианец Михаил Светов, обожающий непозволительно юных девушек, из-за чего сейчас тесно общается со следствием. Но в глазах Пономарева в этом нет ничего страшного – он защищал и своего давнего соратника Юрия Дмитриева из карельского «Мемориала», приговоренного за развращение своей приемной 8-летней дочки.

Похититель картин

От «навальнистов» на форуме заявлен только житель ЕС Никита Кулаченков – молодой человек был сотрудником штаба Навального и работал в отделе расследовании в 2014 году, но после открытия уголовного дела о краже картины «Плохой хороший человек» (картина выставлялась на улице, но исчезла, а обнаружили пропажу дома у самого Навального) во Владимире бежал из России сначала на Кипр, потом в Литву, теперь, по некоторым данным, живет в Германии.

Второй в подборке, кто чуть не погорел на искусстве. Любят оппозиционеры русскую живопись, но странной преступной любовью.

Медиамагнат и рупор террористов

Заявлен спикером и Евгений Киселев – медиамагнат, создавший когда-то компанию НТВ. В 90-е телеканал был известен своей антигосударственной позицией в чеченском конфликте.

В новом тысячелетии Киселев придерживался оппозиционной повестки, а когда случился переворот на Украине, занял активную проукраинскую позицию, поддерживая военную операцию Киева против отделившихся ДНР и ЛНР. Очень непоследовательно с точки зрения человека, когда-то стоявшего за право отделения от России части Северного Кавказа, и называвшего террористов «полевыми командирами».

Русский народ считает исключительно «охлосом», «плебсом», «толпой» и «быдлом», о чем рассказывает в блоге на «Эхе Москвы», на YouTube-канале и в интервью.

Помимо очень либеральных и проукраинских взглядов, объединяет всех названных одно – отсутствие значимого влияния на российское общественное мнение. Когда-то многие были профессионалами, некоторые даже влиятельными людьми при высоких постах, но теперь воспринимаются как фрики, которые развлекают публику, приезжая на различные мероприятия, чтобы выступить за свободную Россию без гнета Кремля, и так помочь организаторам освоить бюджеты спонсоров развития демократии, а заодно хоть как-то о себе напомнить.