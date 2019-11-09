Правительство США ищет пути для отмены обвинения «Конкорда» во вмешательстве в выборы

Правительство США ищет возможность через суд отменить нынешнее обвинительное заключение по делу Concord Management, ранее голословно обвиненной уже бывшим спецпрокурором США Робертом Мюллером и генпрокурором Уильямом Барром во вмешательстве в американские выборы 2016 года. Это следует из опубликованного приказа федерального судьи США Дабни Фридрих, которой поручено заниматься делом.

Причина требования правительства США, по которой запрашивается отмена обвинительного заключения, в приказе судьи скрыта.

Фемида, как отмечается в документе, решение примет после того, как получит дополнительные сведения у властей США. Среди них: как новое обвинительное заключение влияет на ранее поданные ходатайства, среди которых значится о сведениях для Большого жюри и дату судебных слушаний, старт которых пока назначен на 6 апреля 2020 года. Также судью интересуют цели правительства.

«Ожидает ли правительство добавления дополнительных ответчиков, стремится добавить обвинения, расширить заговор...» - интересуется Фридрих. Остальные предположенные судьей варианты скрыты.

Ответы на вопросы Фридрих, согласно тексту приказа, рассчитывала получить до 28 октября. Но даже в случае развернутых ответов не факт, что удовлетворит просьбу правительства США. Замена из-за отсутствия доказательств обвинений противоречит принципу защиты от необоснованных судебных преследований и превратит будущий суд в пародию на себя.

Вмешательство русских в выборы президента, на которых победил Дональд Трамп, в США ищут с 2016 года. Попытки его отыскать уже обошлись американским налогоплательщиком в 32 миллионов долларов. Спецпрокурор Мюллер, который занимался поисками, на третий год признал провал. В отставку он подал после требований компании «Конкорд», чьим владельцем является петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, привлечь его и генпрокурора Барра к уголовной ответственности.