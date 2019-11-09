Указ о неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства подписал Зеленский

Указ о неотложных мерах по проведению реформ и укреплению Украины подписал президент Владимир Зеленский. Как сообщает пресс-служба украинского лидера, документ направлен на продолжение экономических реформ а также введение механизмов, которые ускорят социально-экономическое развитие страны.

В сообщении отмечается, что указ направлен на увеличение благосостояния граждан Украины и развитие регионов. Кроме того, документ касается внедрения европейских стандартов жизни и укрепление страны.

К концу 2019 года кабмин Украины должен подготовить законопроекты по созданию условий для работы конкурентного рынка железнодорожных перевозок. Кроме того, власти должны создать условия по противодействию незаконной добычи янтаря и управлению отходами.

В указе Зеленского также отмечается, что к декабрю кабинет министров должен разработать предложения по изменению конституции Украины в части децентрализации власти.