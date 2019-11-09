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15:22   9 Ноября 2019
Россия

Мэр Саратова пошутил про «котлету в хлебе» вместо бургера

Мэр Саратова пошутил про «котлету в хлебе» вместо бургера

Михаила Исаев не призывал говорить котлета в хлебе вместо бургера, он так сказал в шутку. Об этом сообщила начальник пресс-службы мэрии Саратова Татьяна Плющева.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин во время посещения проспекта Кирова в Саратове заявил, что все рекламные вывески необходимо сделать только на русском языке​​​. «Вот, видите — чиккен макнаггетс. Язык сломаешь!», сказал Володина. Мэр Саратова поддержал спикера ГД словам — «Котлета в хлебе, а не бургер».

«Это не инициатива, не официальное заявление. Это была шуточная беседа», — прокомментировала случившееся Татьяна Плющева.

По ее словам, Вячеслав Володин и Михаил Исаев остановились у рекламы сети фастфудов, где в том числе, были бургеры. Мэр Саратова «в шуточной беседе сказал, что да, не бургер, а котлета в хлебе».

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Автор: Анатолий Кубарев
#саратов #исаев #шутка #бургер

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