Мэр Саратова пошутил про «котлету в хлебе» вместо бургера

Михаила Исаев не призывал говорить котлета в хлебе вместо бургера, он так сказал в шутку. Об этом сообщила начальник пресс-службы мэрии Саратова Татьяна Плющева.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин во время посещения проспекта Кирова в Саратове заявил, что все рекламные вывески необходимо сделать только на русском языке​​​. «Вот, видите — чиккен макнаггетс. Язык сломаешь!», сказал Володина. Мэр Саратова поддержал спикера ГД словам — «Котлета в хлебе, а не бургер».

«Это не инициатива, не официальное заявление. Это была шуточная беседа», — прокомментировала случившееся Татьяна Плющева.

По ее словам, Вячеслав Володин и Михаил Исаев остановились у рекламы сети фастфудов, где в том числе, были бургеры. Мэр Саратова «в шуточной беседе сказал, что да, не бургер, а котлета в хлебе».

«Вот, видите — чиккен макнаггетс. Язык сломаешь!» — возмутился председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе визита в Саратов, увидев один из рекламных щитов. «И котлета в хлебе, а не бургер», — добавил глава Саратова Михаил Исаев. pic.twitter.com/lltrz0tIMy — Москва 24 (@infomoscow24) 8 ноября 2019 г.

Котле́та от фр. côtelette — bETAmEN (@beta_men) 8 ноября 2019 г.