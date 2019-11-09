Власти Саратова опровергли массовый снос заброшенных зданий после убийства девочки

Власти Саратова опровергли массовый снос заброшенных зданий после убийства девятилетней школьницы Лизы Киселевой, которую задушили в гараже. Ранее ряд Тelegram-каналов сообщил, что в Саратове сносят незаконные постройки и заброшенные здания после произошедшего.

В пресс-службе администрации Саратова заявили, что слухи не являются правдой, а снос одного из зданий происходит по программе расселения из аварийного жилья, а не потому что поручение было выпущено после убийства ребенка. В мэрии отметили, что работы являются плановыми и ничего особенного в этом нет. Кроме того, в администрации подтвердили данные, что мэр Михаил Исаев поручил совершить инвентаризацию всех построек в Саратове, но работа в этом направлении пока не закончена.

Девятилетнюю жительницу Саратова Лизу Киселеву убил местный житель, который самовольно занял гараж, мимо которого девочка каждый день ходила на учебу. Девочка спросила мужчину, является ли он хозяином гаража, но он испугался и подумал, что строение принадлежит ее родителям, поэтому затащил девочку в помещение и задушил. Следователи задержали 35-летнего Михаила Туватина, который ранее не раз сидел в тюрьме. Мужчина сознался в убийстве девочки, а затем показал на камеру, как расправился с ней. Отец Михаила Туватина заявил, что суд должен приговорить сына к смертной казни.