Мужчину с женскими руками в рюкзаке вытащили из реки в Петербурге
СК РФ завел дело об убийстве после того, как в Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого нашли две женские руки и травматический пистолет. Об этом сообщает городской главк ведомства в субботу, 9 ноября.
Мужчину 1956 года рождения госпитализировали с переохлаждением. Обстоятельства произошедшего выясняются.
По данным «Невских новостей», мужчиной может быть доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. Как пишет издание, при обыске в его квартире на набережной Мойки нашли «женское тело, голову и окровавленную пилу».