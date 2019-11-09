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Указ о неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства подписал Зеленский

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14:41   9 Ноября 2019
Россия

Мужчину с женскими руками в рюкзаке вытащили из реки в Петербурге

Мужчину с женскими руками в рюкзаке вытащили из реки в Петербурге

СК РФ завел дело об убийстве после того, как в Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого нашли две женские руки и травматический пистолет. Об этом сообщает городской главк ведомства в субботу, 9 ноября.

Мужчину 1956 года рождения госпитализировали с переохлаждением. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным «Невских новостей», мужчиной может быть доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. Как пишет издание, при обыске в его квартире на набережной Мойки нашли «женское тело, голову и окровавленную пилу».

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Автор: Арсений Аскольский
#ск рф #петербург #чп

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