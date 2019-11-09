Мужчину с женскими руками в рюкзаке вытащили из реки в Петербурге

СК РФ завел дело об убийстве после того, как в Петербурге из реки Мойки вытащили мужчину, в рюкзаке которого нашли две женские руки и травматический пистолет. Об этом сообщает городской главк ведомства в субботу, 9 ноября.

Мужчину 1956 года рождения госпитализировали с переохлаждением. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным «Невских новостей», мужчиной может быть доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов. Как пишет издание, при обыске в его квартире на набережной Мойки нашли «женское тело, голову и окровавленную пилу».