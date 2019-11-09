Милонов поддержал митинги в Грузии против фильма о геях-танцорах

Грузия вновь протестует. На сей раз против фильма «А потом мы станцевали», главные герои в котором два грузинских гея-танцора. Против показа картины, которую уже выдвинули на «Оскар», выступили грузинские радикальные националистические организации, лидеры которых заявляли журналистам, что не допустят показа «порнографического, извращенного» фильма, который «ущемляет национальные традиции».

Такого же мнения о новом фильме придерживается и депутат Госдумы Виталий Милонов. Парламентарий счел ленту о грузинах-геях оскорбительном для всего грузинского народа.

«Это фильм об извращенцах! [Создатели фильма] пытаются представить грузинское общество как общество без опоры на традиционные ценности. Что не является правдой. Грузинское общество не просто консервативно. Это общество, где недопустима подобная нормализация ненормального. Поэтому люди вот так относятся к этому», — объяснил корреспонденту «Политики Сегодня» Милонов.

Более того, подобные кинокартины — не творчество, а настоящая пропаганда, сетует политик. И стоят за этим даже не европейцы, которые работали над лентой, а американцы.

«Это средство идеологической борьбы. Что мешает американцам полностью взять контроль над рядом государствами? Государствами, в которых большинство людей являются православными или мусульманами, я не знаю, людьми с четкими нравственными понятиями. [В таких государствах] проводить марионеточную политику просто будет невозможно. Убить нравственные ценности в обществе — это лучший способ превратить общество в управляемую массу, готовую безоговорочно следовать любым предписаниям», — считает парламентарий, добавляя что главным объектом нападения у американской пропаганды является православие.

Поэтому таким кино проще всего разлагать молодежь.

Смотреть «А потом мы станцевали» Милонов не будет.

«Это гадкий фильм и порнография. Я порнографию не смотрю», — был лаконичен парламентарий.

Картина «А потом мы станцевали» французско-шведско-грузинского производства . Главными героями стали два грузинских гея-танцора. По сюжету Мераб, выступающий в национальном ансамбле вместе со своей партнершей Мэри, невольно влюбляется в новенького танцора — харизматичного Ираклия, который свергает его с позиции лидера коллектива.