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14:39   9 Ноября 2019
Весь мир

Меркель сфотографировалась с молодежью у мемориала «Берлинская стена»

Меркель сфотографировалась с молодежью у мемориала «Берлинская стена»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель возложила цветы в мемориале Berliner Mauer вместе с лидером страны Франком-Вальтером Штайнмайером и президентами Венгрии, Польши, Словакии и Чехии в рамках торжественной церемонии, посвященной 30-й годовщине «мирной революции» в Германии.

Меркель поговорила с молодежью, пожала руки собравшимся и сфотографировалась с публикой у мемориала «Берлинская стена». После канцлер направилась к капелле, чтобы поучаствовать в торжественной службе и выступить с речью.

Берлинская стена — инженерно оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, которую построили на территории ГДР вокруг Западного Берлина. Сооружение существовало с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года.

После оглашения новых правил въезда и выезда из страны граждане ГДР получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев устремились к границе и встретились с жителями Западного Берлина. Происходящее стало большим народным праздником.

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Автор: Анатолий Кубарев
#меркель #фото #мемориал #берлинская стена

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