Канцлер ФРГ Ангела Меркель возложила цветы в мемориале Berliner Mauer вместе с лидером страны Франком-Вальтером Штайнмайером и президентами Венгрии, Польши, Словакии и Чехии в рамках торжественной церемонии, посвященной 30-й годовщине «мирной революции» в Германии.

Меркель поговорила с молодежью, пожала руки собравшимся и сфотографировалась с публикой у мемориала «Берлинская стена». После канцлер направилась к капелле, чтобы поучаствовать в торжественной службе и выступить с речью.

Angela Merkel has just arrived for the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall. pic.twitter.com/HaIQVAI1yM

Берлинская стена — инженерно оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, которую построили на территории ГДР вокруг Западного Берлина. Сооружение существовало с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года.

После оглашения новых правил въезда и выезда из страны граждане ГДР получить визы для немедленного посещения Западного Берлина и ФРГ. Сотни тысяч восточных немцев устремились к границе и встретились с жителями Западного Берлина. Происходящее стало большим народным праздником.

9th November, 1989: the East German government announced all GDR citizens could visit West Germany, and West Berlin. Crowds from East and West Germany climbed the Berlin Wall, and joyfully reunited and celebrated. Smash walls. Don't build them. #BerlinerMauer pic.twitter.com/DB2ZFjc1Xu