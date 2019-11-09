Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»

Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитый эпизод из фильма «Основной инстинкт» на премии журнала GQ Men of the Year Awards в Берлине. Видео опубликовано в YouTube.

Сцена из «Основного инстинкта», где Стоун эффектно скрещивает ноги, стала одной из знаковых в истории кинематографа. Во время вручения награды «Женщина года» 61-летняя актриса решила повторить ее. Стоун также прочитала мотивирующую речь о том, что главное в жизни каждого человека — это быть самим собой.

Актриса отметила, что добавила, что знаменитый эпизод изменил всю ее жизнь. По ее словам, у каждого в жизни будет такой момент. В конце речи Стоун поблагодарила GQ за награду.