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14:28   9 Ноября 2019
Весь мир

Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»

Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из «Основного инстинкта»

Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитый эпизод из фильма «Основной инстинкт» на премии журнала GQ Men of the Year Awards в Берлине. Видео опубликовано в YouTube.

Сцена из «Основного инстинкта», где Стоун эффектно скрещивает ноги, стала одной из знаковых в истории кинематографа. Во время вручения награды «Женщина года» 61-летняя актриса решила повторить ее. Стоун также прочитала мотивирующую речь о том, что главное в жизни каждого человека — это быть самим собой.

Актриса отметила, что добавила, что знаменитый эпизод изменил всю ее жизнь. По ее словам, у каждого в жизни будет такой момент. В конце речи Стоун поблагодарила GQ за награду.

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Автор: Арсений Аскольский
#стоун #gq

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