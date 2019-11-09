Мебельный цех горит в Реутове на площади в тысячу квадратных метров

Мебельный цех горит в Реутове. Как передает МЧС, есть угроза того, что огонь перекинется на все здание.

Пожар произошел в мебельном цехе на улице Транспортной в подмосковном Реутове. На месте работают сотрудники МЧС, но пока потушить возгорание не удается, а огонь может охватить все здание целиком. Площадь пожара в данный момент составляет более одной тысячи квадратных метров, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в Смоленской области при тушении пожара в одном из домов погиб глава района Олег Макаров.