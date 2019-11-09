Новгородские власти помогут пострадавшим от подтоплений жителям

Режим ЧС ввели в 32 населенных пунктах Новгородской области в среду, 6 ноября, из-за подтоплений после проливных дождей. Региональные власти помогут жителям, имущество которых потерялось или повредилось в результате подтоплений. Наиболее пострадали поселки и деревни в Крестецком, Валдайском и Демянском районах.

Комиссии по оценке ущерба заработают 11 ноября. Деньги выделят из областного и районного бюджетов. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подтвердил, что компенсации выделят гражданам, которые потеряли урожай, дрова, вещи. «Конечно, мы будем людям помогать. Опыт у нас такой есть. ЧС в области не первая. Думаю, мы быстро со всем этим разберемся», — добавил Никитин. Регион попросил правительство помочь расчистить русла рек. Необходимость и важность для области таких мероприятий накануне, 8 ноября, губернатор обсудил с заместителем председателя правительства Виталием Мутко.