Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

Народная милиция самопровозглашенной ДНР начала отвод сил на участке у линии соприкосновения в районе Петровского в Донбассе. Ранее ополченцы запустили ракетницу белого цвета, которая сигнализирует о готовности разведения. Украинские силовики ответили тем же.

Сейчас бойцы ДНР покидают позиции у линии соприкосновения. Ополченцы грузятся в автомобиль. Представители ОБСЕ следят за процессом.

На месте разведения находятся руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений сампровозглашенной республики.

Разведение сил — одно из ключевых условий проведения саммита «нормандской четверки», в котором должны принять участие главы Украины, РФ, Франции и Германии.