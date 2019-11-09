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Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

 Украина и ДНР обменялись сигналами о готовности к разведению сил в Петровском

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13:47   9 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

Украина и ДНР начали разведение сил в Петровском

Народная милиция самопровозглашенной ДНР начала отвод сил на участке у линии соприкосновения в районе Петровского в Донбассе. Ранее ополченцы запустили ракетницу белого цвета, которая сигнализирует о готовности разведения. Украинские силовики ответили тем же.

Сейчас бойцы ДНР покидают позиции у линии соприкосновения. Ополченцы грузятся в автомобиль. Представители ОБСЕ следят за процессом.

На месте разведения находятся руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, наблюдатели СММ ОБСЕ и представители командования подразделений сампровозглашенной республики.

Разведение сил — одно из ключевых условий проведения саммита «нормандской четверки», в котором должны принять участие главы Украины, РФ, Франции и Германии.

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Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #украина #разведение

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