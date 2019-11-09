Женщина пострадала при столкновении автобуса и маршрутки под Саратовом

Автобус и маршрутка столкнулись в Энгельсе в пятницу, 8 ноября, на улице Колотилова у 16 дома. Об этом сообщил предоставить пресс-службы областного управления ГИБДД. По его словам, водитель 1977 года рождения управлял автобусом Scania и следовал по маршруту №284.

Автобус столкнулся с автомобилем Ford, который следовал по маршруту №23​​​. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала пассажирка Ford 1985 года рождения. «Женщину госпитализировали», — уточнили в саратовской Госавтоинспекции.