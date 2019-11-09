Украина и ДНР обменялись сигналами о готовности к разведению сил в Петровском. Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики запустили ракетницу белого цвета, которая сообщает о готовности разведения.

ВСУ также запустили белую ракетницу в ответ на действия ДНР. Таким образом обе стороны готовы развести войска на последнем пилотном участке у линии соприкосновения в Донбассе. Действие является одним из ключевых условий проведения саммита «нормандской четверки», в котором должны принять участие главы Украины, РФ, Франции и Германии.

Ранее глава ЛНР призвал США не провоцировать Киев на нарушение условий разведения сил в Донбассе.