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13:27   9 Ноября 2019
Россия

Беглов оценил ремонт городской бани в Ломоносове

Беглов оценил ремонт городской бани в Ломоносове

Глава Петербурга Александр Беглов проинспектировал Ломоносовскую городскую баню № 2. Заведение отремонтировали и открыли по просьбе горожан.

По словам губернатора, работы еще не окончены, «есть кое-какие недоделки», которые скоро устранят. Беглов поручил глава района получил  в течении двух недель «навести полный порядок».

«Если уж делаем, то делаем хорошо, по-настоящему, чтобы людям было уютно», — заявил Беглов.

Беглов оценил ремонт городской бани в Ломоносове

Напомним, общественные бани не работали с 2015 года. При этом в муниципальном образовании находятся более 950 частных домов без централизованной канализации. Местным жителям приходилось посещать общественные бани в Петергофе и Стрельне, отмечают «Невские новости».

Беглов распорядился обеспечить поэтапное открытие банного комплекса. В конце мая бани открылись для посещения.

Отмечается, что кредиторская задолженность погашена в полном объеме. Здание передано ГУП «Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района» на праве хозяйственного ведения.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов

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