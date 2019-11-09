Беглов оценил ремонт городской бани в Ломоносове

Глава Петербурга Александр Беглов проинспектировал Ломоносовскую городскую баню № 2. Заведение отремонтировали и открыли по просьбе горожан.

По словам губернатора, работы еще не окончены, «есть кое-какие недоделки», которые скоро устранят. Беглов поручил глава района получил в течении двух недель «навести полный порядок».

«Если уж делаем, то делаем хорошо, по-настоящему, чтобы людям было уютно», — заявил Беглов.

Напомним, общественные бани не работали с 2015 года. При этом в муниципальном образовании находятся более 950 частных домов без централизованной канализации. Местным жителям приходилось посещать общественные бани в Петергофе и Стрельне, отмечают «Невские новости».

Беглов распорядился обеспечить поэтапное открытие банного комплекса. В конце мая бани открылись для посещения.

Отмечается, что кредиторская задолженность погашена в полном объеме. Здание передано ГУП «Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района» на праве хозяйственного ведения.