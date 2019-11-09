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Бывший министр Украины предсказал распад страны по примеру Югославии

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 Экс-депутат Рады осудила бойцов ВСУ, говорящих на русском языке

Экс-депутат Рады осудила бойцов ВСУ, говорящих на русском языке
Житель США показал свою старую одежду после похудения на 273 килограмма

Житель США показал свою старую одежду после похудения на 273 килограмма

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13:01   9 Ноября 2019
Весь мир

Житель США показал свою старую одежду после похудения на 273 килограмма

Житель США показал свою старую одежду после похудения на 273 килограмма

Житель США Мэттью Хаузер похудел на 273 килограмма за три года. 23-летний парень живет в городе Бристоль штата Вирджиния и раньше весил 363 килограмма.

Причиной похудения стала госпитализация. Когда парню было 20 лет, он попал в больницу из-за ухудшения здоровья, и врачи сообщили, что ему осталось жить около полугода. После этого Хаузер решил сбрасывать вес и заняться собой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от redsealh (@redsealh)

В течение трех лет молодой человек каждый день тренировался по два часа, а также тщательно следил за тем, что ест. В результате он стал весить 90 килограммов и теперь отлично себя чувствует. Мэттью пишет в соцсетях, что раньше страдал от депрессии, но спорт и самодисциплина помогли ему справиться с проблемой и забыть об этом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от redsealh (@redsealh)

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #общество #похудение

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