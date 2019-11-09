Житель США показал свою старую одежду после похудения на 273 килограмма

Житель США Мэттью Хаузер похудел на 273 килограмма за три года. 23-летний парень живет в городе Бристоль штата Вирджиния и раньше весил 363 килограмма.

Причиной похудения стала госпитализация. Когда парню было 20 лет, он попал в больницу из-за ухудшения здоровья, и врачи сообщили, что ему осталось жить около полугода. После этого Хаузер решил сбрасывать вес и заняться собой.

В течение трех лет молодой человек каждый день тренировался по два часа, а также тщательно следил за тем, что ест. В результате он стал весить 90 килограммов и теперь отлично себя чувствует. Мэттью пишет в соцсетях, что раньше страдал от депрессии, но спорт и самодисциплина помогли ему справиться с проблемой и забыть об этом.