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12:54   9 Ноября 2019
Россия

Безусловный базовый доход в ближайшие годы не введут в РФ

Безусловный базовый доход в ближайшие годы не введут в РФ

Внедрение безусловного базового дохода в России — вопрос не ближайших лет, ведь сначала необходимо добиться роста общего уровня производительности. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе выступления на конференции AI Journey. По его словам, ведомство отслеживает все современные тенденции, но безусловный базовый доход в РФ в ближайшие годы не появится.

«Надо добиться сначала, чтобы общий уровень производительности вырос», — ответил Орешкин на вопрос, нужно или нет вводить базовый доход в РФ.

Глава Минэкономразвития РФ добавил, что искусственный интеллект позволит людям сконцентрироваться на задачах, которые принесут максимальную добавленную стоимость, поскольку позволят избавиться от рутины и ненужной работы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #доход #орешкин

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