Безусловный базовый доход в ближайшие годы не введут в РФ

Внедрение безусловного базового дохода в России — вопрос не ближайших лет, ведь сначала необходимо добиться роста общего уровня производительности. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе выступления на конференции AI Journey. По его словам, ведомство отслеживает все современные тенденции, но безусловный базовый доход в РФ в ближайшие годы не появится.

«Надо добиться сначала, чтобы общий уровень производительности вырос», — ответил Орешкин на вопрос, нужно или нет вводить базовый доход в РФ. Глава Минэкономразвития РФ добавил, что искусственный интеллект позволит людям сконцентрироваться на задачах, которые принесут максимальную добавленную стоимость, поскольку позволят избавиться от рутины и ненужной работы. Трансляция лекции Максима Орешкина в НИТУ "МИСиС" об изменениях, происходящих в экономике России и мира, и планах по ускорению экономического роста страныhttps://t.co/7qOTNTPoiR — Минэкономразвития России (@MinistryEconomy) 9 ноября 2019 г.