Иран не исключил отказ от модернизации реактора в Араке

Иран в качестве нового шага на пути к сокращению обязательств по ядерной сделке может отказаться от модернизации тяжеловодородного реактора в Араке. Такое заявление сделал представитель Организации по атомной энергии республики Бехруз Камальванди.

Камальванди пригрозил, что Тегеран вернется к прежнему проекту реактора на тяжелой воде, если другие участники договора в скором времени не начнут выполнять обещания. Он подчеркнул, что у Ирана были весомые основания, чтобы не пустить на прошлой неделе эксперта МАГАТЭ на объект в Натанзе.

Камальванди, что Иран «обладает документами и видеозаписями, которые подтверждают эти аргументы».

На минувшей неделе одного из специалистов МАГАТЭ не допустили на иранский ядерный объект в Натанзе. По данным ОАЭИ, в момент проверки на входе сработало оборудование, указавшее на наличие «подозрительных» веществ и материалов. Тегеран аннулировал лицензию сотрудника на проведение инспекций.

Ранее сообщалось, что Иран отказался от предусмотренного ядерной сделкой плана по преобразованию объекта в Фордо в международный центр ядерных исследований.

Эксперты МАГАТЭ изучат образцы обогащенного урана на объекте в Фордо в воскресенье, 10 ноября.