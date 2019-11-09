Секс-скандал вокруг Бориса Вишневского не стал комментировать ни один из 15 депутатов ЗакСа

Ни один из 15 опрошенных петербургских депутатов Законодательного собрания не стал комментировать секс-скандал вокруг своего коллеги Бориса Вишневского. За комментариями к парламентариям обращалась редакция «НьюИнформ», но не получила ни одного ответа.

«Без комментариев», — так отвечали депутаты ЗакСа Санкт-Петербурга на вопросы журналистов.

Корреспонденты связались с 15 парламентариями, и ни один из них не стал комментировать информацию о домогательствах Вишневского к студенткам РГПУ им. Герцена, где он преподает.

Журналисты также направили официальный запрос в пресс-службу петербургского Законодательного собрания с просьбой дать комментарий на тему Вишневского, но ответа пока не получили.

Ранее бывшая студентка РГПУ им. Герцена, где преподает депутат Борис Вишневский, направила письмо журналистам Nation News, в котором рассказала, что в 2014 году он домогался ее и ее сокурсниц.