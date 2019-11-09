Бывший министр Украины предсказал распад страны по примеру Югославии

Бывший депутат Рады, экс-министр транспорта Евгений Червоненко заявил, что Украина идет по пути распада государства на мелкие части по примеру Югославии из-за неспособности руководства решать основные задачи. Такое мнение он выразил в эфире телеканала NewsOne.

Политик считает, что Украина разделится на несколько стран. По его словам, бездействие властей приведет к отделению запада страны: Львов и Закарпатье обособятся.

Червоненко также обвинил руководство государства в невыполнении предвыборных обещаний.