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 Японцы шумно празднуют восшествие на трон нового императора

Японцы шумно празднуют восшествие на трон нового императора
12:41   9 Ноября 2019
Весь мир

Японцы шумно празднуют восшествие на трон нового императора

Японцы шумно празднуют восшествие на трон нового императора

Площадь перед дворцом императора Японии в Токио превратилась в субботу, 9 ноября, в арену мощного народного фестиваля — под бой барабанов и крики «Бандзай!» прошла процессия с огромными священными паланкинами для божеств и декоративными колесницами с музыкантами. Женщины с барабанами и дети украсили шествие красочными кимоно.

Японцы собрались в Токио, чтобы отметить восшествие на трон нового императора. Парад состоится в воскресенье, 10 ноября. В мероприятии поучаствует император Нарухито, унаследовавший хризантемовый трон 1 мая 2019 года после ухода на покой 85-летнего отца Акихито.

Улицы вокруг дворца наполнились людьми. Помимо 20 тысяч приглашенных, всего распределили десять тысяч билетов, заявки на которые направили более 470 тысяч желающих.

22 октября в Токио состоялась церемония интронизации императора Нарухито, которая приравнивается по значению к коронации европейских монархов. В императорский дворец съехались около двух тысяч гостей, в том числе 420 иностранцев из 190 государств и международных организаций.

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Автор: Анатолий Кубарев
#япония #общество #токио #император

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