Японцы шумно празднуют восшествие на трон нового императора
Площадь перед дворцом императора Японии в Токио превратилась в субботу, 9 ноября, в арену мощного народного фестиваля — под бой барабанов и крики «Бандзай!» прошла процессия с огромными священными паланкинами для божеств и декоративными колесницами с музыкантами. Женщины с барабанами и дети украсили шествие красочными кимоно.
Японцы собрались в Токио, чтобы отметить восшествие на трон нового императора. Парад состоится в воскресенье, 10 ноября. В мероприятии поучаствует император Нарухито, унаследовавший хризантемовый трон 1 мая 2019 года после ухода на покой 85-летнего отца Акихито.
天高く馬肥ゆる秋 昨日は立冬でした????#国民祭典#奉祝まつり#matsurijapan pic.twitter.com/mgZm7AZ8Xj— 日本の祭りさん。ローカルガイドLv.9???? (@JapamMatsuri) 9 ноября 2019 г.
Улицы вокруг дворца наполнились людьми. Помимо 20 тысяч приглашенных, всего распределили десять тысяч билетов, заявки на которые направили более 470 тысяч желающих.
22 октября в Токио состоялась церемония интронизации императора Нарухито, которая приравнивается по значению к коронации европейских монархов. В императорский дворец съехались около двух тысяч гостей, в том числе 420 иностранцев из 190 государств и международных организаций.
東京 皇居前 国民祭典即位パレード pic.twitter.com/n5NeYbcFce— ともやす (@tomo520mikoshi) 9 ноября 2019 г.