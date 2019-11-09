Мединский назвал выдающимся композитором Пахмутову
Александра Пахмутова — автор более 400 песен, в числе которых хиты на все времена «Птица счастья» и «Надежда», звезда сцены, по чьей музыке можно проследить историю страны — в субботу, 9 ноября, отмечает 90-летие. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил композитора с юбилеем и поблагодарил за искреннее творчество.
«Уважаемая Александра Николаевна, Ваш талант уникален», — добавил министр.
Сегодня юбилей у Александры Пахмутовой — выдающегося композитора и признанного классика отечественного музыкального искусства. Уважаемая Александра Николаевна, Ваш талант уникален. Спасибо за Ваше искреннее и доброе творчество! Желаю Вам крепкого здоровья и успехов! pic.twitter.com/63ISyo9IH4— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 9 ноября 2019 г.