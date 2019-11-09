Мединский назвал выдающимся композитором Пахмутову

Александра Пахмутова — автор более 400 песен, в числе которых хиты на все времена «Птица счастья» и «Надежда», звезда сцены, по чьей музыке можно проследить историю страны — в субботу, 9 ноября, отмечает 90-летие​​​. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил композитора с юбилеем и поблагодарил за искреннее творчество.

«Уважаемая Александра Николаевна, Ваш талант уникален», — добавил министр. Глава Минкультуры назвал выдающимся композитором и признанным классиком отечественного музыкального искусства Александру Пахмутову. Владимир Мединский пожелал композитору крепкого здоровья и успехов.