Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Безусловный базовый доход в ближайшие годы не введут в РФ

Безусловный базовый доход в ближайшие годы не введут в РФ

 Секс-скандал вокруг Вишневского не стал комментировать ни один из 15 депутатов ЗакСа

Секс-скандал вокруг Вишневского не стал комментировать ни один из 15 депутатов ЗакСа
Бывший министр Украины предсказал распад страны по примеру Югославии

Бывший министр Украины предсказал распад страны по примеру Югославии

 Экс-депутат Рады осудила бойцов ВСУ, говорящих на русском языке

Экс-депутат Рады осудила бойцов ВСУ, говорящих на русском языке
Житель США показал свою старую одежду после похудения на 273 килограмма

Житель США показал свою старую одежду после похудения на 273 килограмма

 Японцы шумно празднуют восшествие на трон нового императора

Японцы шумно празднуют восшествие на трон нового императора
Безусловный базовый доход в ближайшие годы не введут в РФ

Безусловный базовый доход в ближайшие годы не введут в РФ

 Секс-скандал вокруг Вишневского не стал комментировать ни один из 15 депутатов ЗакСа

Секс-скандал вокруг Вишневского не стал комментировать ни один из 15 депутатов ЗакСа
Бывший министр Украины предсказал распад страны по примеру Югославии

Бывший министр Украины предсказал распад страны по примеру Югославии

 Экс-депутат Рады осудила бойцов ВСУ, говорящих на русском языке

Экс-депутат Рады осудила бойцов ВСУ, говорящих на русском языке
Житель США показал свою старую одежду после похудения на 273 килограмма

Житель США показал свою старую одежду после похудения на 273 килограмма

 Японцы шумно празднуют восшествие на трон нового императора

Японцы шумно празднуют восшествие на трон нового императора
12:15   9 Ноября 2019
Россия

Мединский назвал выдающимся композитором Пахмутову

Мединский назвал выдающимся композитором Пахмутову

Александра Пахмутова — автор более 400 песен, в числе которых хиты на все времена «Птица счастья» и «Надежда», звезда сцены, по чьей музыке можно проследить историю страны — в субботу, 9 ноября, отмечает 90-летие​​​. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил композитора с юбилеем и поблагодарил за искреннее творчество.

Глава Минкультуры назвал выдающимся композитором и признанным классиком отечественного музыкального искусства Александру Пахмутову. Владимир Мединский пожелал композитору крепкого здоровья и успехов.

«Уважаемая Александра Николаевна, Ваш талант уникален», — добавил министр.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #мединский #общество #пахмутова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...