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12:19   9 Ноября 2019
Россия

Новые власти Армении демонстрируют настрой на укрепление отношений с РФ, заявил Лавров

Новые власти Армении демонстрируют настрой на укрепление отношений с РФ, заявил Лавров

Новые власти Армении демонстрируют настрой на укрепление отношений с Россией. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам российского министра, новые власти страны во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном показывают, что серьезно настроены на улучшение двусторонних отношений с Россией и расширение взаимодействия в различных сферах. Как отметил Лавров, высокая интенсивность контактов России и Армении на различных уровнях говорит о том, что стороны могут и хотят укреплять отношения.

Кроме того, глава МИД РФ напомнил, что Пашинян встречался с российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым по четыре раза в 2019 году, что является отличным показателем. Также власти Армении анонсировали визит Владимира Путина в Ереван во второй половине 2020 года.

Ранее стало известно, что министры обороны России и Армении подписали план сотрудничества.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #лавров #политика #армения #мид рф

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