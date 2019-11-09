Экс-депутат Рады осудила бойцов ВСУ, говорящих на русском языке

Экс-депутат Верховной рады, националистка Ирина Фарион раскритиковала военнослужащих Украины, которые говорят по-русски.

«Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живете на какой земле?», — возмутилась она в эфире украинского телеканала НТА.

Фарион заявила, что русский язык «мертвый» и предположила, что многие украинцы предпочитают говорить на нем из-за лени.

Экс-депутат не первый раз выступает с антироссийскими высказываниями. Фарион называла русскоязычных жителей Украины «рабами и оккупантами». По ее словам, чтобы научить украинцев говорить на госязыке, надо запретить им работать и получать образование.

Ранее она поглумилась над лесными пожарами в Сибири.