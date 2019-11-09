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11:56   9 Ноября 2019
Россия

Пассажиры раскупили пять тысяч билетов в Крым и обратно за первые сутки продаж

Пассажиры раскупили пять тысяч билетов в Крым и обратно за первые сутки продаж

Пассажиры раскупили пять тысяч билетов в Крым и обратно за первые сутки с момента старта продаж. Поезда на полуостров начнут курсировать из Петербурга и Москвы в конце декабря 2019 года. Перевозки будет осуществлять компания «Гранд Сервис Экспресс».

Продажи стартовали утром в пятницу, 8 ноября, и пассажиры за сутки приобрели более пяти тысяч билетов в Крым и обратно. При этом шесть процентов проданных билетов оформлены на детей. Компания отмечает, что маршрут из Москвы до Симферополя стал самым популярным. Первый поезд «Таврия» с вагонами плацкарт и купе отправится в Севастополь из Санкт-Петербурга днем 23 октября. Стоимость билета начинается от 3906 рублей в купе, в плацкарте от 3,5 тысячи рублей.

Пассажиры раскупили пять тысяч билетов в Крым и обратно за первые сутки продаж

Напомним, что билеты можно приобрести не только в железнодорожных кассах, но и на сайте grandtrain.ru, а также в мобильном приложении «ГСЭ Билеты».

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #общество

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