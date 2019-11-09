Более 500 человек пострадали при землетрясении в Иране

Число пострадавших из-за землетрясения, которое произошло в ночь на пятницу на северо-западе Ирана, достигло 529. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на медиков в субботу, 9 ноября.

Ранее стало известно о шести погибших и 345 пострадавших. Некоторые населенные пункты оказались частично разрушены. При этом глава центра по медомощи и борьбе с ЧС в провинции Восточный Азербайджан Фарзад Рахмани заявил агентству, что в результате землетрясения погибли пять человек и 529 получили ранения, из них госпитализировали всего 31.

Он подчеркнул, что все больницы провинции готовы принять пострадавших.

Землетрясение магнитудой 5,9 случилось в ночь на 8 ноября. Эпицентр толчков находился в 156 километрах юго-восточнее Тебриза (провинция Восточный Азербайджан).