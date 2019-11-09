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11:52   9 Ноября 2019
Весь мир

Асад предупредил Европу об опасности поддержки террористов в Сирии

Асад предупредил Европу об опасности поддержки террористов в Сирии

Беженцы из разных стран, не только из САР, хотя большинство — сирийцы, но не все экстремисты. Сирийский лидер Башар Асад объяснил, что многие беженцы, которых приняла Турция, — из Сирии, но не все.

«Большинство из них террористами не являются», — добавил президент.

В основном сирийцы, прибывшие в Турцию, бежали как раз от террористов из САР, продолжил Асад. По его словам, отправка сирийских и прочих беженцев в Европу опасна, но опаснее всего для Европы — поддерживать в Сирии террористов.

«Это опаснее всего. Это лицемерие», — подчеркнул Асад.

Президент не понимает, как можно бояться нескольких миллионов, среди которых немного террористов, а большинство составляют умеренные, и при этом напрямую поддерживать орудующих в САР десятки тысяч, а может быть, и сотни тысяч террористов, не опасаясь, что боевики отправятся в европейские страны.

Турция в октябре начала антитеррористическую операцию против курдских боевиков в на северо-востоке Сирии. Цель — создать зону безопасности на сирийско-турецкой границе. Позже американский лидер Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выведет подавляющую часть военных с сирийских территории.

По итогам переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, Россия поможет вывести подразделения курдских отрядов на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #асад #турция #общество

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