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11:35   9 Ноября 2019
Весь мир

Аэропорты Турции сделают удобнее для инвалидов и туристов с детьми

Аэропорты Турции сделают удобнее для инвалидов и туристов с детьми

Аэропорты Турции сделают удобнее для людей с ограниченными возможностями здоровья, туристов с детьми и беременных женщин. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным российского ведомства, этим категориям туристов станет проще и быстрее проходить все предполетные процедуры. Так, турецкие аэропорты упростят систему сдачи багажа, оформление посадочных талонов, прохождение паспортного контроля и непосредственную посадку в самолет.

Новая система заработает сначала в Стамбуле зимой, а уже после этого ее начнут внедрять в остальные аэропорты страны, поэтому к следующему туристическому сезону гостям страны станет проще вылетать после отдыха. Известно, что идея принадлежит государственному управлению аэропортов Турции и направлена на повышения качества обслуживания пассажиров.

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Автор: Ольга Воскресенская
#турция #туризм #аэропорты #общество

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