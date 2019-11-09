Лукашенко поздравил композитора Пахмутову с 90-летием
Александра Пахмутова — автор более 400 песен, в числе которых хиты на все времена «Птица счастья» и «Надежда», звезда российской сцены, по чьей музыке можно проследить историю страны — в субботу, 9 ноября, отмечает 90-летие. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил композитора с юбилеем.
По его словам, у Пахмутовой уникальный талант, душевная щедрость и высокая внутренняя культура. Композитор восхищает публику профессиональным мастерством и неиссякаемой энергией.
Александра Пахмутова создала музыкальные произведения о республике, которые не только стали настоящими шедеврами, но и на протяжении многих лет популярны в разных странах мира. Александр Лукашенко пожелал Пахмутовой дальнейших новых свершений и незабываемых встреч с преданными поклонниками.
«Ваше творчество, обладающее притягательной силой, особым лиризмом и выразительностью, вдохновляет и воспитывает слушателей разных поколений, определяет истинный смысл традиционных ценностей», — добавил президент Белоруссии.
9 ноября 1929, 90 лет назад, в Бекетовке (ныне – район Волгограда) родилась композитор Александра Пахмутова – солнечный человек нашей песни. «И забыть по-прежнему нельзя Всё, что мы когда-то не допели». Восхищаемся Вами, Александра Николаевна! pic.twitter.com/SM4qM7VM1e— ИСТОРИЯ.РФ ???????? (@history_RF) 9 ноября 2019 г.