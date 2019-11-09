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Лукашенко поздравил композитора Пахмутову с 90-летием

Лукашенко поздравил композитора Пахмутову с 90-летием

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11:21   9 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко поздравил композитора Пахмутову с 90-летием

Лукашенко поздравил композитора Пахмутову с 90-летием

Александра Пахмутова — автор более 400 песен, в числе которых хиты на все времена «Птица счастья» и «Надежда», звезда российской сцены, по чьей музыке можно проследить историю страны — в субботу, 9 ноября, отмечает 90-летие​​​. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил композитора с юбилеем.

По его словам, у Пахмутовой уникальный талант, душевная щедрость и высокая внутренняя культура. Композитор восхищает публику профессиональным мастерством и неиссякаемой энергией.

«Ваше творчество, обладающее притягательной силой, особым лиризмом и выразительностью, вдохновляет и воспитывает слушателей разных поколений, определяет истинный смысл традиционных ценностей», — добавил президент Белоруссии.

Александра Пахмутова создала музыкальные произведения о республике, которые не только стали настоящими шедеврами, но и на протяжении многих лет популярны в разных странах мира. Александр Лукашенко пожелал Пахмутовой дальнейших новых свершений и незабываемых встреч с преданными поклонниками.

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Автор: Анатолий Кубарев
#общество #лукашенко #музыка #пахмутова

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