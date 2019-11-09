Лукашенко поздравил композитора Пахмутову с 90-летием

Александра Пахмутова — автор более 400 песен, в числе которых хиты на все времена «Птица счастья» и «Надежда», звезда российской сцены, по чьей музыке можно проследить историю страны — в субботу, 9 ноября, отмечает 90-летие​​​. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил композитора с юбилеем.

По его словам, у Пахмутовой уникальный талант, душевная щедрость и высокая внутренняя культура. Композитор восхищает публику профессиональным мастерством и неиссякаемой энергией.