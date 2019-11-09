Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за нападение на таджикско-узбекской границе

Террористы ИГ* (запрещено в РФ) взяли на себя ответственность за нападение на таджикско-узбекской границе. Инцидент произошел 3 ноября на заставе погранотряда «Султонобод» на границе двух стран.

По данным Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, террористы попали в страну со стороны Афганистана из провинции Кундуз на северо-западе. В ходе антитеррористической операции ликвидированы 15 боевиков, пятерых задержали, со стороны Таджикистана погибли два силовика.

Позднее стало известно, что среди террористов были женщины, а некоторые из боевиков являются жителями северного Таджикистана. Минобороны Афганистана опровергло информацию о том, что боевики попали в Таджикистан с их территории.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.