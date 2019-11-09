Минкультуры РФ создаст центр музейной безопасности при РОСИЗО

Министерство культуры России анонсировало создание центра музейной безопасности при Государственном музейно-выставочном центре «РОСИЗО». Подразделение заработает до конца 2019 года.

«Сейчас вносятся необходимые изменения в штатное расписание «РОСИЗО», подыскиваются кадры», — цитирует Интерфакс директора департамента музеев Минкультуры РФ Владислава Кононова.

По его словам, центр при РОСИЗО уже функционировал в России, но его ликвидировали в 2005 году. Среди задач подразделения — разработка методических рекомендаций по взаимодействию разных структур в экстренных ситуациях, отметил Кононов.

Напомним, в январе Денис Чуприков вынес из Третьяковской галереи картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». После инцидента главе Третьяковки Зельфире Трегуловой объявили выговор. Музею поручили принять комплексные меры по охране экспонатов.

В мае прошлого года Игорь Подпорин несколько раз ударил ножом картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в Третьяковской галерее.