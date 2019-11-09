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10:55   9 Ноября 2019
Россия

Правительство выделило 14,8 миллиардов рублей на модернизацию дорог

Правительство выделило 14,8 миллиардов рублей на модернизацию дорог

Российское правительство одобрило выделение 14,759 миллиарда рублей 36 регионам РФ на модернизацию дорог в городских агломерациях. Деньги распределены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Об этом говорится на сайте кабмина в субботу, 9 ноября.

Напомним, в конце сентября вице-премьер Максим Акимов на совещании по БКАД с участием регионов раскритиковал их за низкую готовность работ. По его словам, только каждый пятый субъект РФ сейчас имеет удовлетворительные показатели по выполнению работ в рамках этого нацпроекта.

Первый заместитель главы Минтранса Иннокентий Алафинов подчеркнул, что общий процент готовности работ по всем российским регионам на 24 сентября составлял 70,2%, или 91 миллион квадратных метров. Всего работа оплачено на сумму чуть более 58 миллиардов рублей, или по кассовому исполнению на 52,2%.

Ранее кабмин выделил три миллиарда рублей регионам  на развитие информационной инфраструктуры.

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Автор: Арсений Аскольский
#дороги #правительство #нацпроекты

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