Правительство выделило 14,8 миллиардов рублей на модернизацию дорог

Российское правительство одобрило выделение 14,759 миллиарда рублей 36 регионам РФ на модернизацию дорог в городских агломерациях. Деньги распределены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Об этом говорится на сайте кабмина в субботу, 9 ноября.

Напомним, в конце сентября вице-премьер Максим Акимов на совещании по БКАД с участием регионов раскритиковал их за низкую готовность работ. По его словам, только каждый пятый субъект РФ сейчас имеет удовлетворительные показатели по выполнению работ в рамках этого нацпроекта.

Первый заместитель главы Минтранса Иннокентий Алафинов подчеркнул, что общий процент готовности работ по всем российским регионам на 24 сентября составлял 70,2%, или 91 миллион квадратных метров. Всего работа оплачено на сумму чуть более 58 миллиардов рублей, или по кассовому исполнению на 52,2%.

Ранее кабмин выделил три миллиарда рублей регионам на развитие информационной инфраструктуры.