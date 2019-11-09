Дмитрий Медведев поздравил Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил композитора Александру Пахмутову с 90-летним юбилеем. Поздравительная телеграмма размещена на сайте кабмина.

По словам Медведева, Пахмутова имеет уникальный талант и без ее творчества нельзя представить отечественную музыку. Глава правительства отметил, что поклонниками таланта композитора являются не только жители России, но и других стран, а каждый из слушателей находит в музыке Александры Николаевны по-своему близкое и родное, что становится частью жизни и дарит надежду и радостные мгновения.

Александра Пахмутова родилась в 1929 году, за время своей работы она стала автором более четырехсот известных на всю страну песен. В 1984 году ей присвоили звание народной артистки СССР. Вместе со своим супругом Николаем Добронравовым, которому 22 ноября также исполнится 90 лет, Пахмутова создала множество шлягеров, которые узнаются россиянами с первых нот.