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10:40   9 Ноября 2019
Россия

Роспотребнадзор рассказал об опасных бактериях в губках для мытья посуды

Роспотребнадзор рассказал об опасных бактериях в губках для мытья посуды

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий. Она грязнее поверхности унитаза в 200 тысяч раз, утверждают эксперты.

В рамках проведенного исследования специалисты нашли в 86% образцов дрожжи и плесень. Еще в 77% найдены колиформные бактерии, которые приводят к острым кишечным инфекциям. В 18% найдены стафилококковые бактерии.

Кроме того, опасные бактерии могут быть на столешнице, раковине, разделочных досках и прочих кухонных принадлежностях

Роспотребнадзор рекомендует менять губку для посуды раз в неделю и тщательно убираться на кухне.

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Автор: Арсений Аскольский
#роспотребнадзор #губка

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