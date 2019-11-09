Роспотребнадзор рассказал об опасных бактериях в губках для мытья посуды

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий. Она грязнее поверхности унитаза в 200 тысяч раз, утверждают эксперты.

В рамках проведенного исследования специалисты нашли в 86% образцов дрожжи и плесень. Еще в 77% найдены колиформные бактерии, которые приводят к острым кишечным инфекциям. В 18% найдены стафилококковые бактерии.

Кроме того, опасные бактерии могут быть на столешнице, раковине, разделочных досках и прочих кухонных принадлежностях

Роспотребнадзор рекомендует менять губку для посуды раз в неделю и тщательно убираться на кухне.