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10:34   9 Ноября 2019
Россия

Правительство РФ выделило 3 миллиарда рублей на развитие информационной инфраструктуры

Правительство РФ выделило 3 миллиарда рублей на развитие информационной инфраструктуры

Российское правительство выделило 3 миллиарда рублей регионам страны на развитие информационной инфраструктуры. Соответствующее решение кабмин принял на заседании 7 ноября.

Известно, что три миллиарда рублей из федерального бюджета получат 13 регионов России, которые находились в пилотном списке субъектов РФ, осуществляющих внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. Средства выделят в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» в рамках нацпрограммы о цифровой экономике.

Благодаря выделенным средствам, региональные школы до конца текущего года оснастят современными кабельными системами и локальными вычислительными сетями, а также обеспечат объекты системами видеонаблюдения.

Ранее правительство РФ примет дополнительные меры помощи обманутым дольщикам по поручению президента России Владимира Путина.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #правительство рф

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