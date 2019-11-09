Российское правительство выделило 3 миллиарда рублей регионам страны на развитие информационной инфраструктуры. Соответствующее решение кабмин принял на заседании 7 ноября.

Известно, что три миллиарда рублей из федерального бюджета получат 13 регионов России, которые находились в пилотном списке субъектов РФ, осуществляющих внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. Средства выделят в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» в рамках нацпрограммы о цифровой экономике.

Благодаря выделенным средствам, региональные школы до конца текущего года оснастят современными кабельными системами и локальными вычислительными сетями, а также обеспечат объекты системами видеонаблюдения.

Ранее правительство РФ примет дополнительные меры помощи обманутым дольщикам по поручению президента России Владимира Путина.