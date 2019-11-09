Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минкультуры РФ создаст центр музейной безопасности при РОСИЗО

Минкультуры РФ создаст центр музейной безопасности при РОСИЗО

 Правительство выделило 14,8 миллиардов рублей на модернизацию дорог

Правительство выделило 14,8 миллиардов рублей на модернизацию дорог
Лукашенко поздравил композитора Пахмутову с 90-летием

Лукашенко поздравил композитора Пахмутову с 90-летием

 Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за нападение на таджикско-узбекской границе

Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за нападение на таджикско-узбекской границе
Эксперт объяснил, почему США умалчивают о нарушении курдскими боевиками меморандума по Сирии

Эксперт объяснил, почему США умалчивают о нарушении курдскими боевиками меморандума по Сирии

 МИД РФ предупредил россиян о рисках визитов в Ирак на фоне протестов и угрозы терроризма

МИД РФ предупредил россиян о рисках визитов в Ирак на фоне протестов и угрозы терроризма
Минкультуры РФ создаст центр музейной безопасности при РОСИЗО

Минкультуры РФ создаст центр музейной безопасности при РОСИЗО

 Правительство выделило 14,8 миллиардов рублей на модернизацию дорог

Правительство выделило 14,8 миллиардов рублей на модернизацию дорог
Лукашенко поздравил композитора Пахмутову с 90-летием

Лукашенко поздравил композитора Пахмутову с 90-летием

 Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за нападение на таджикско-узбекской границе

Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за нападение на таджикско-узбекской границе
Эксперт объяснил, почему США умалчивают о нарушении курдскими боевиками меморандума по Сирии

Эксперт объяснил, почему США умалчивают о нарушении курдскими боевиками меморандума по Сирии

 МИД РФ предупредил россиян о рисках визитов в Ирак на фоне протестов и угрозы терроризма

МИД РФ предупредил россиян о рисках визитов в Ирак на фоне протестов и угрозы терроризма
10:20   9 Ноября 2019
Россия

Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила пользу и вред мандаринов, а также рассказала, кому их есть нельзя. По ее словам, фрукт содержит количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, а также вещества, которые оказывают бактерицидное действие.

Специалист отметила, что цитрус очень полезен в осенне-зимний период в качестве профилактики вирусных заболеваний.

«Мандарины употреблять можно и нужно», — заявила Соломатина «Вечерней Москве».

Врач-диетолог предупредила, что людям с заболеваниями ЖКТ, в том числе гастритом, и повышенной кислотностью желудка лучше воздержаться от поедания о мандаринов. На голодный желудок есть этот фрукт также не стоит — даже у здорового человека через некоторое время может возникнуть дискомфорт.

Кроме того, могут быть опасны и противогрибковые средства, которыми производители часто обрабатывают кожуру мандаринов, отметила диетолог.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#диета #мандарины

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...