Врач-диетолог рассказала о пользе и вреде мандаринов
Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила пользу и вред мандаринов, а также рассказала, кому их есть нельзя. По ее словам, фрукт содержит количество витаминов, микро- и макроэлементов, антиоксидантов, а также вещества, которые оказывают бактерицидное действие.
Специалист отметила, что цитрус очень полезен в осенне-зимний период в качестве профилактики вирусных заболеваний.
«Мандарины употреблять можно и нужно», — заявила Соломатина «Вечерней Москве».
Врач-диетолог предупредила, что людям с заболеваниями ЖКТ, в том числе гастритом, и повышенной кислотностью желудка лучше воздержаться от поедания о мандаринов. На голодный желудок есть этот фрукт также не стоит — даже у здорового человека через некоторое время может возникнуть дискомфорт.
Кроме того, могут быть опасны и противогрибковые средства, которыми производители часто обрабатывают кожуру мандаринов, отметила диетолог.