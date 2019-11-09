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10:26   9 Ноября 2019
Россия

Эксперт связал падение рождаемости в РФ с развращением студентов преподавателями

Эксперт связал падение рождаемости в РФ с развращением студентов преподавателями

Преподаватель ВГИК, телевизионный консультант, психолог Ольга Маховская рассказала, как домогательства преподавателей калечат студентам всю жизнь. По ее словам, эти травмы наносят удар и будут откликаться в людях в течение всей жизни, даже если она сложится удачно.

Эксперт отмечает, что домогательства со стороны педагогов не только снижают самооценку и угнетают, но и вводят в депрессию. Подростки считают, что решить ситуацию можно только одним способом - забрать документы из вуза. При этом редко кто из студентов жалуется на преподавателей и их поведение, так как боятся, что их отчислят. Маховская говорит, что после домогательств у подростков наступает шок, они видят взрослый мир не таким радужным и прекрасным, как предполагали, а просить защиты в этой ситуации студенты считают чем-то постыдным.

Эксперт связал падение рождаемости в РФ с развращением студентов преподавателями

Эксперт уверена, что будущая жизнь студентов находится под вопросом после приставаний преподавателей, ведь психика подростков неокрепшая, и они могут удариться во все тяжкие, завязав случайные короткие связи. Кроме того, студенткам в будущем сложно будет устроить семейную жизнь после харрасмента, так как девушки не будут доверять мужчинам. Соответственно, в стране упадет рождаемость, а женщины перестанут видеть в мужчинах защитников.

«Преподавателя, которого поймали на домогательстве, должны отстранить от работы. Пока не будут введены серьезные санкции в отношении таких «учителей», ничего не изменится», — передает слова Ольги Маховской «ПолитЭксперт».

В последнее время российские студентки все чаще стали сообщать о том, как к ним пристают преподаватели или делают непристойные предложения. В Санкт-Петербурге участником харрасмента стал депутат партии «Яблоко» Борис Вишневский, который приставал к учащейся педагогического университета имени Герцена. Одна из студенток МГУ также рассказывала, что женатый преподаватель оказывал ей знаки внимания и звал на свидания в ресторан. В 2018 году тема харрасмента была затронута во НИУ ВШЭ, где доцент факультета экономических наук Сергей Володин приставал к девушкам, одна из которых обратилась за помощью в СМИ и рассказала подробности о случившемся.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #домогательства #харрасмент

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