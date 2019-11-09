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9:40   9 Ноября 2019
Россия

Чукотка стала единственным регионом РФ, где количество мужчин превышает число женщин

Чукотка стала единственным регионом РФ, где количество мужчин превышает число женщин

Чукотский автономный округ стал единственным регионом России, в котором количество мужчин превышает число женщин. Таковы данные Росстата.

При этом мужчин в регионе 50,11 процента, а женщин — 49,89 процента, так что разница является минимальной и составляет всего 0,22 процента.

Число мужчин и женщин практически одинаково в ЯНАО, ХМАО, на Камчатке и в Чеченской республике. В остальных субъектах РФ женщин больше мужчин на пять и более процентов. Эксперты также установили, что меньше всего мужчин живут в Новгородской области, Санкт-Петербурге, а также в Ингушетии, Тульской, Ивановской и Ярославской областях, передает «Российская газета».

Напомним, ранее опрос показал, что большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #мужчины

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