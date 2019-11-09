Чукотка стала единственным регионом РФ, где количество мужчин превышает число женщин

Чукотский автономный округ стал единственным регионом России, в котором количество мужчин превышает число женщин. Таковы данные Росстата.

При этом мужчин в регионе 50,11 процента, а женщин — 49,89 процента, так что разница является минимальной и составляет всего 0,22 процента.

Число мужчин и женщин практически одинаково в ЯНАО, ХМАО, на Камчатке и в Чеченской республике. В остальных субъектах РФ женщин больше мужчин на пять и более процентов. Эксперты также установили, что меньше всего мужчин живут в Новгородской области, Санкт-Петербурге, а также в Ингушетии, Тульской, Ивановской и Ярославской областях, передает «Российская газета».

Напомним, ранее опрос показал, что большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала.