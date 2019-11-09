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9:23   9 Ноября 2019
Россия

Чиновник из Смоленской области погиб при тушении загоревшегося дома

Чиновник из Смоленской области погиб при тушении загоревшегося дома

Глава Холм-Жирковского района из Смоленской области Олег Макаров получил смертельные ожоги при тушении загоревшегося дома. Об этом сообщил глава региона Алексей Островский.

Как пишет Островский в Twitter, Олег Макаров помогал тушить дом, который горел в в поселке Холм-Жирковский, он скончался вечером в пятницу, 8 ноября.

На место ЧП прибыли спасатели и глава муниципалитета, который помогал сотрудникам МЧС бороться с огнем и погиб. Олегу Макарову было 60 лет, на посту главы района он проработал более пяти лет.

В комментариях к твиту жители пишут, что Макаров был хорошим человеком и всегда был готов прийти на помощь.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #пожар #чп #смоленская область

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