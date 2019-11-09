Облачную погоду и дожди обещают жителям Москвы в субботу, 9 ноября. Как сообщает центр погоды «Фобос», в столице в течение дня местами будет туманно.

Как отмечают синоптики, в субботу Москва попадет в переднюю часть обширного циклона, поэтому в Москве и столичном регионе будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди, а также местами туман. Воздух днем прогреется до +4...+6 градусов, вечером ветер усилится местами до 10 метров в секунду. Эксперты говорят, что плюсовой температуры в этот день в Москве быть не должно, а сегодняшние показатели превысят норму на 3-4 градуса.

Кроме того, в столичном регионе атмосферное давление будет слегка повышено и составит 754 миллиметра ртутного столба, передают РИА Новости.