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9:06   9 Ноября 2019
Россия

Облачную погоду и дожди обещают жителям Москвы в субботу

Облачную погоду и дожди обещают жителям Москвы в субботу

Облачную погоду и дожди обещают жителям Москвы в субботу, 9 ноября. Как сообщает центр погоды «Фобос», в столице в течение дня местами будет туманно.

Как отмечают синоптики, в субботу Москва попадет в переднюю часть обширного циклона, поэтому в Москве и столичном регионе будет пасмурно, ожидаются небольшие дожди, а также местами туман. Воздух днем прогреется до +4...+6 градусов, вечером ветер усилится местами до 10 метров в секунду. Эксперты говорят, что плюсовой температуры в этот день в Москве быть не должно, а сегодняшние показатели превысят норму на 3-4 градуса.

Кроме того, в столичном регионе атмосферное давление будет слегка повышено и составит 754 миллиметра ртутного столба, передают РИА Новости.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #погода

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