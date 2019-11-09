Эксперт объяснил, почему США умалчивают о нарушении курдскими боевиками меморандума по Сирии

Военный эксперт, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил «ПолитРоссии», что США продолжают поддерживать курдских радикалов, ранее бросив их накануне проведения спецоперации Турции «Источник мира», так как планируют и впредь использовать их для борьбы с властями Сирии.

Во вторник, 7 ноября, представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США контр-адмирал Уильям Берн высказал мнение, что режим прекращения огня на северо-востоке САР соблюдается и присутствуют лишь «относительно мелкие» стычки, которые не играют важной роли, и все стороны соблюдают договоренности.

Долгов подчеркнул, что утверждения американского военного верны лишь отчасти, так как курдские боевики продолжают совершать вооруженные нападения. Причем, по словам эксперта, эта ситуация носит затяжной характер.

«Существует ряд курдских группировок, которые не признали этого соглашения и не хотят выходить с территории, которая должна стать зоной безопасности. И поэтому они продолжают совершать нападения на турецкую армию и лояльные ей силы», – заявил он.

В самом деле, только за прошедший день курдские вооруженные группировки устроили сразу несколько атак, уничтожили 27 членов протурецких сил, полностью повредили два турецких военных бронеавтомобиля, а также захватили город Хуфет-Салим в сирийской провинции Ракка. Близ города Тель-Абъяд в столкновении погибли 11 бойцов протурецких сил.

Ясно, что все это никак нельзя назвать «мелкими столкновениями», и США в лице Уильяма Берна просто выгораживает курдских боевиков в глазах международного сообщества, сознательно недоговаривая о совершаемых ими преступлениях. По словам Долгова, Вашингтон в Сирии преследует свои конкретные и глобальные интересы — смену режима и расчленение страны. Поначалу американцы поддерживали все оппозиционные Башару Асаду силы, но позднее сконцентрировались на курдских радикалах, стремящихся создать независимое государство на землях Сирии.

Эксперт отмечает, что Вашингтон не может вступить в прямой конфликт с Турцией, чья армия вторая по силе в НАТО. Но прекратить помогать курдским радикалам американцы не могут, ведь их вывод с северо-востока Сирии ставит крест на планах по расколу страны.