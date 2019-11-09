МИД РФ предупредил россиян о рисках визитов в Ирак на фоне протестов и угрозы терроризма

Российский МИД не рекомендует согражданам посещать в ближайшее время Ирак по причине неблагоприятной обстановки в этой стране и угрозы терактов, предупреждает в субботу Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

В сообщении ДСКЦ отмечается, что в ряде районов Ирака активна группировка «Исламское государство»*, имеются проблемы с оказанием консульской помощи, поэтому россиянам не стоит рисковать.

Напомним, в Ираке с начала октября продолжаются протесты против падения уровня жизни, роста безработицы и коррупции, сопровождаемые насилием и беспорядками. Люди призывают к отставке главы правительства Аделя Абдель Махди и организации досрочных парламентских выборов, но премьер-министр четко дал понять, что эти действия приведут Ирак к полной стагнации и не будут способствовать реформам, поэтому кабмин продолжит работать вопреки происходящему в стране.

* Запрещена в РФ.