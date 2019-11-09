Россия и Турция не позволяют курдским радикалам привести Сирию к гуманитарной катастрофе

Ситуация в Сирии не дошла до гуманитарной катастрофы по вине курдских радикалов лишь благодаря совместному меморандуму России и Турции, заявил изданию iReactor депутат Госдумы РФ Юрий Швыткин.

Он подчеркнул, что стороны согласовали документ с официальным Дамаском, и теперь на северо-востоке Сирии не ведутся боевые действия, что положительно влияет на урегулирование ситуации в регионе.

Напомним, меморандум закрепил приверженность лидеров России и Турции территориальной целостности САР и обеспечению безопасности турецких земель на границе с республикой. Документ предусматривает ввод в приграничную зону САР за пределами территории проведения турецкой операции «Источник мира» подразделений сирийской пограничной службы и военной полиции РФ. Когда курдские боевики преимущественно покинули буферную зону, Россия и Турция начали совместное патрулирование приграничной территории.

Швыткин отметил, что эта мера является «стержнем» для того, чтобы боевые отряды курдов и ИГ* не вели боевые действия. Патруль гарантирует спокойствие жителей северо-востока САР.

«То, что масштабное патрулирование проходит уже в третий раз, говорит об огромной роли России в урегулировании ситуации. Нужно продолжать конструктивный диалог по Сирии всеми заинтересованными сторонами», — подытожил депутат.

* Исламское государство — террористическая группировка, запрещена в РФ.