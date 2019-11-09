Долги по зарплате коллективу Юрмаша в Кузбассе полностью погашены

Долги по зарплате работникам Юргинского машиностроительного завода на сумму 95,2 миллиона рублей полностью погашены, рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Напомним, в начале октября предприятие посетил губернатор Сергей Цивилев, и сотрудники рассказали ему, что находятся в критической ситуации. Им необходимы нормальные условия труда и своевременная выплата зарплаты, а ТЭЦ, находящейся на балансе завода — ремонт и модернизация. Цивилев заявил, что возьмет процесс реформирования предприятия на личный контроль.

Пресс-служба сообщает, что по указу главы региона на ТЭЦ были запущены ремонтные работы котлов, процесс укомплектования штата сотрудников, смена поставщика топлива. Также началась процедура выхода электростанции из структуры Юрмаша.