Долги по зарплате коллективу Юрмаша в Кузбассе полностью погашены
Долги по зарплате работникам Юргинского машиностроительного завода на сумму 95,2 миллиона рублей полностью погашены, рассказали в пресс-службе администрации Кемеровской области.
Напомним, в начале октября предприятие посетил губернатор Сергей Цивилев, и сотрудники рассказали ему, что находятся в критической ситуации. Им необходимы нормальные условия труда и своевременная выплата зарплаты, а ТЭЦ, находящейся на балансе завода — ремонт и модернизация. Цивилев заявил, что возьмет процесс реформирования предприятия на личный контроль.
Пресс-служба сообщает, что по указу главы региона на ТЭЦ были запущены ремонтные работы котлов, процесс укомплектования штата сотрудников, смена поставщика топлива. Также началась процедура выхода электростанции из структуры Юрмаша.
«Кроме того, Цивилев пообещал сотрудникам в короткие сроки решить вопрос с погашением задолженности по зарплате, которая составляла 95,2 миллионов рублей. Сегодня вопрос погашения долгов по заработной плате работникам Юрмаша решен полностью», — подытоживает пресс-служба.