Президент Боливии отказался от ввода войск на улицы для усмирения протестов

Власти Боливии отказались от применения военной силы для усмирения уличных протестов, передает агентство ABI, ссылаясь на министра обороны Хавьера Савалету.

«Президент Эво Моралес и наше правительство выдало распоряжение Вооруженным силам, чтобы ни при каких обстоятельствах они не проводили никаких операций ни в одном городе», — уточнил министр.

Ранее многие СМИ написали, что сотрудники полиции в трех крупных городах: Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — перешли на сторону протестующих, а лидер страны Эво Моралес созвал экстренное совещание. Руководство боливийской полиции отрицает наличие бунта в своих рядах.

Напомним, люди в Боливии вышли на улицы протестовать после подсчета голосов на президентских выборах 20 октября, и народные волнения до сих пор не утихают.

По данным Высшего избирательного суда Боливии, в первом туре победил действующий глава государства Моралес. Его главный конкурент Карлос Меса не признал итоги выборов. Моралес заявил, что массовые протесты являются попыткой правых сил, недовольных его переизбранием, осуществить госпереворот.