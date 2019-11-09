Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Долги по зарплате коллективу Юрмаша в Кузбассе полностью погашены

Долги по зарплате коллективу Юрмаша в Кузбассе полностью погашены

 Беглов указал направить на премии петербургским спортсменам 12 миллионов рублей

Беглов указал направить на премии петербургским спортсменам 12 миллионов рублей
Глава ЛНР призвал США не провоцировать Киев на нарушение условий разведения сил в Донбассе

Глава ЛНР призвал США не провоцировать Киев на нарушение условий разведения сил в Донбассе

 Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров
Президент Боливии отказался от ввода войск на улицы для усмирения протестов

Президент Боливии отказался от ввода войск на улицы для усмирения протестов

 Японская туристка рассказала о впечатлениях от Сахалина

Японская туристка рассказала о впечатлениях от Сахалина
Долги по зарплате коллективу Юрмаша в Кузбассе полностью погашены

Долги по зарплате коллективу Юрмаша в Кузбассе полностью погашены

 Беглов указал направить на премии петербургским спортсменам 12 миллионов рублей

Беглов указал направить на премии петербургским спортсменам 12 миллионов рублей
Глава ЛНР призвал США не провоцировать Киев на нарушение условий разведения сил в Донбассе

Глава ЛНР призвал США не провоцировать Киев на нарушение условий разведения сил в Донбассе

 Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров

Два автобуса столкнулись в Узбекистане, пострадали 39 пассажиров
Президент Боливии отказался от ввода войск на улицы для усмирения протестов

Президент Боливии отказался от ввода войск на улицы для усмирения протестов

 Японская туристка рассказала о впечатлениях от Сахалина

Японская туристка рассказала о впечатлениях от Сахалина
5:51   9 Ноября 2019
Весь мир

Президент Боливии отказался от ввода войск на улицы для усмирения протестов

Президент Боливии отказался от ввода войск на улицы для усмирения протестов

Власти Боливии отказались от применения военной силы для усмирения уличных протестов, передает агентство ABI, ссылаясь на министра обороны Хавьера Савалету.

«Президент Эво Моралес и наше правительство выдало распоряжение Вооруженным силам, чтобы ни при каких обстоятельствах они не проводили никаких операций ни в одном городе», — уточнил министр.

Ранее многие СМИ написали, что сотрудники полиции в трех крупных городах: Санта-Крусе, Сукре и Кочабамбе — перешли на сторону протестующих, а лидер страны Эво Моралес созвал экстренное совещание. Руководство боливийской полиции отрицает наличие бунта в своих рядах.

Напомним, люди в Боливии вышли на улицы протестовать после подсчета голосов на президентских выборах 20 октября, и народные волнения до сих пор не утихают.

По данным Высшего избирательного суда Боливии, в первом туре победил действующий глава государства Моралес. Его главный конкурент Карлос Меса не признал итоги выборов. Моралес заявил, что массовые протесты являются попыткой правых сил, недовольных его переизбранием, осуществить госпереворот.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#протесты #боливия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...