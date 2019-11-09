Японская туристка рассказала о впечатлениях от Сахалина

Туристка из Японии прилетела на Сахалин и была удивлена вывесками на русском языке, сообщает издание Асахи симбун.

«Когда прилетаешь, вокруг одни русские. Я думала, что будут вывески на японском, но оказалось, что все надписи на русском языке», — заявила женщина.

Впрочем, по словам путешественницы, она прекрасно провела четыре дня на Сахалине. Она посетила побережье Охотского моря, маяк «Анива», мыс Евстафия, «Ворота счастья», Кафедральный собор Рождества Христова и осталась в восторге от достопримечательностей острова.